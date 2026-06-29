6月29日までに更新された「VOGUE JAPAN」の公式Instagramに、女優の河合優実（25）が登場。“別人級”のビジュアルにネット上では驚きの声が上がっている。7月1日発売の『VOGUE』8月号で表紙を飾った河合は、ディオールの2026年秋冬コレクションのキールックをまとい、世界へと活躍を広げる新時代のアイコンとして登場。「新時代の先見者」をテーマにした同号には、女優デビューからわずか7年で国内外から熱い視線を集める存在へと