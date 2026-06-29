ブラジルとの大一番を迎える、FIFAワールドカップ2026。日本代表は決戦の地での前日練習を行った一方、地元、福岡からは、守備の要として活躍が期待される冨安健洋選手へ熱いエールが送られています。日本時間の29日未明、決戦の地、ヒューストンで練習を行った日本代表。決勝トーナメントの1回戦で、30日午前2時からサッカー王国ブラジルと対戦します。■森保一監督「ブラジルはどの大会でも本命の