福岡市中央区のマンションで、性風俗店を経営していた男2人が逮捕されました。風営法違反の疑いで逮捕されたのは、いずれも性風俗店経営の白土勲容疑者（55）と八谷久信容疑者（57）です。警察によりますと、2人はことし1月から5月にかけ、福岡市中央区大手門のマンションの2部屋で、男性客に対し女性従業員に性的マッサージをさせ、いわゆる“ファッションヘルス店”を営んだ疑いです。福岡県内では、店舗型の「ファッショ