仕事も育児もワンオペで頑張っている加奈子さんに、さらなる試練が…。義母の決定に振り回されるだけでも大変なのに、初対面で非常識発言を連発した義妹まで家に来るとなると、気が重くなるのも当然ですよね。それでも夫は義家族ベッタリで、加奈子さんの話をちゃんと聞いてくれなさそうな予感がします。この夫家族の結束、どこまでエスカレートするのでしょうか…？>>【まんが】夫家族の異常な絆(ウーマンエキサイト編集部)