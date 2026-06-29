ドル指数は低下が先行も、足元では一服＝ロンドン為替 週明けもドル指数はやや低下している。東京午後の101.394からロンドン序盤にかけて101.154まで低下した。しかし、その後は低下幅を縮小している。先週後半からのドル指数の低下傾向は継続しているが、先週末レンジ内での推移にとどまっている。明日以降の米雇用関連指標待ちとなっているようだ。 ドルインデックス＝101.29(-0.07-0.07%)