ドル円一時１６１．９０レベル、本日の高値を小幅に更新＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は一時161.90レベルと、本日の高値を小幅に更新している。米10年債利回りが4.38％台に小幅上昇している。先週の高値水準161.95レベルが上値メドとして意識される動き。162.00には10億ドル規模のNYカット・オプションが観測されている。 USD/JPY161.89