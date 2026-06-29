「これは親切」そんな言葉の裏で、相手がどれだけ傷ついているかに気づけない人がいる。物語の中心にいるのは、自分の行動を「正義」だと心の底から信じて疑わない女性サエコ。空気を読んでほしいと思っても、本人にはその"空気"が見えていないのです。序盤は「いるいる、こういう人」と共感しながら読めるのですが、物語が進むにつれ、不審者認定されるレベルにまでエスカレートしていくサエコ。そしてその時家族はー…？>>マンガ