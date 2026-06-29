ファミリーマートは、2026年6月30日10時から、対象の「パピコ」を2個購入すると「パピコセーター」がもらえるキャンペーンを実施します。新作も対象！数量限定の人気企画SNSを中心に話題となった人気企画の第3弾が実施されます。ファミリーマートで「パピコ」を2個購入するごとに、「パピコセーター」が1つもらえます。今回は、現在販売中の『ラインソックス45周年ファミマボーダー柄』と同じデザインで登場です。対象商品は以下の