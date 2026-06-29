ジメジメ、ムシムシとした日が続くこの季節。そんな憂鬱もぱっと涼やかな気分にしてくれる、この時期ならではの植物と言えば…アジサイ！ですよね。 【写真を見る】「ミセス〇〇〇」名前に込められた意味は？ジメジメ気分をぱっと涼やかに！山形市“あじさい参道”まもなく見頃カメラマンたちがベストショット狙う！ 山形市のアジサイの名所、出塩文殊堂のアジサイの見どころを取材してきました。 山形市村木沢にある出塩文殊