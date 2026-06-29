6月29日（月）現在、Amazonで「DJI Mic 3」の送信機が27%OFFの1万2,209円で購入できる。受信機とのセットなら15%OFFの2万8,600円で販売中だ。 Osmo Pocketシリーズの数少ない弱点の1つが、風切り音が結構盛大に入ること。同じ環境でもInsta360 Ace Pro 2ならそれほどでもないので、内蔵マイクに物理的なウインドガードがあるかないかの違いなのだろう。 ということで外付けの純正マイクが気になっていたところ