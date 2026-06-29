山形県酒田市の連続放火事件に絡み、物置小屋や車に火をつけたとして逮捕された２３歳の男が、別の日に物置や車庫に火をつけるなどしていたとして再逮捕されました。今回で男は５回目の逮捕です。 【写真を見る】「5回目」の再逮捕住宅の物置や車庫に火を放った無職の男酒田市連続不審火との関連は（山形） 現住建造物等放火と建造物損壊などの疑いで再逮捕されたのは住所不定・無職の男（２３）です。 男は、今年３月３０