〇ＪＡＬＣＯ [東証Ｓ] 50億円の新株予約権付社債(転換社債＝CB)を発行する。転換価格は327円で、ＧＰ上場企業出資Ｊ投資事業有限責任組合など2先に割り当てる。 [2026年6月29日] 株探ニュース