29日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比140円高の6万9920円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万9468.11円に対しては451.89円高。出来高は1768枚となっている。 TOPIX先物期近は3999.5ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.50ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物