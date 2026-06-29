29日、衆議院の政治改革特別委員会で、自民党と日本維新の会が共同で提出した、議員定数をおよそ1割削減する法案の審議が始まりました。この法案の委員会への付託をめぐっては、与野党の協議が折り合っていませんでしたが、維新の美延委員長が職権で審議入りを決めました。これに強く反発した野党は、委員会を欠席した形です。こうした中、自民党の梶山国対委員長と野党・中道改革連合の重徳国対委員長が29日午後、国会内で会談し