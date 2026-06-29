熊本県八代市は、職員の内部通報や相談に関する窓口を、市役所の外部にも設置することを明らかにしました。 【写真を見る】人事課の「握りつぶし」疑念を払拭し公平性向上へ内部通報の"外部窓口"を新設弁護士2人体制で明日から運用開始へ熊本・八代市 あす6月30日に運用を始めます。 これまでなかった外部窓口―― 運用される八代市の内部通報や相談の外部窓口は、八代市内と市外の弁護士、1人ずつが担当しま