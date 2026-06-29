個人のエゴを徹底排除サッカー北中米Ｗ杯で日本がグループリーグＦ組２位で決勝トーナメント進出を果たした。初戦の“強豪”オランダ戦を２-２で引き分けると、続くチュニジア戦を４-０の圧勝。６月26日に行われたスウェーデン戦は手堅く１-１で引き分け、勝ち点「５」。決勝Ｔ初戦は“サッカー王国”ブラジルと相まみえる。日本は直前に三笘薫（29）や遠藤航（33）といった主力メンバーが離脱。大会中も久保建英（25）が左ヒザを