愛知県弥富市のアパートに火をつけて男女3人を殺害した罪などに問われた男に、懲役30年の判決が言い渡されました。無職の佐藤忍被告(64)はおととし1月、窪米三さん(当時68)と南由美さん(当時57)らが住む弥富市のアパートに放火し、2人を含む3人を殺害した罪などに問われていました。裁判は責任能力の有無などが争点となり、検察側は「2人と金銭トラブルがあり、前日も放火を試みた」などと無期懲役を求刑し、弁