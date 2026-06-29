サッカーのワールドカップ北中米大会は決勝トーナメントが始まり、日本代表は日本時間6月30日午前2時、ブラジルとの決勝トーナメント1回戦にのぞむ。日本は1勝2分けの無敗でグループリーグを2位通過。「史上最強」とも期待されるチームの躍進に、ベスト16進出への期待は高まっている。大会が盛り上がる中、友人同士や職場で「優勝国当て」や「日本はどこまで勝ち進むか」といった予想ゲームを楽しむ人も少なくない。「外した人が焼