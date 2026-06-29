お天気情報です。6月29日、沖縄気象台は沖縄地方の梅雨明けを発表しました。全国で最も早い梅雨明けで、平年より8日遅く、去年（2025年）より22日遅い夏の到来です。そこで6月29日のお天気一口メモはこちら。「沖縄地方が梅雨明け。四国地方の梅雨明けは？」待ち遠しい梅雨明け。一体いつ頃になるのでしょうか？四国地方の平年の梅雨明けを見てみると7月17日頃ですが、去年は平年よりかなり早く、6月27日頃に梅雨明けとなりました