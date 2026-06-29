日銀高知支店は高知県内の景気について「緩やかに持ち直している」と前の月からの判断を据え置きました。日銀高知支店は5月中旬以降の金融経済概況を発表し県内の景気について「緩やかに持ち直している」と判断を据え置きました。判断の据え置きは2024年11月以降続いています。個人消費は物価高を受けて節約志向が高まり、コンビニエンスストアの販売動向は幾分弱めの動きがみられるとしています。また、中東情勢の影響を受けて石