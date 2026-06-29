ボートレースからつの「日本モーターボート選手会会長杯」は30日が初日。29日は前検が行われた。田中辰彦（40＝広島）が6月、絶好調だ。下関、びわこで連続優出。ともにポールポジションを射止めた。下関では準優勝に終わったが、びわこでは見事に優勝。「下関のリベンジをすぐにできて良かったです。2場ともバイオ燃料。からつは違うので調整はどうなるか分かりませんが、ペラは叩いていきます」とタイム計測後はペラ室へ直行