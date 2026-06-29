きょう正午ごろ、群馬県桐生市の山中で、登山をしていた男性がクマに襲われ、けがをしました。きょう（29日）正午ごろ、桐生市の鳴神山の山頂付近で、「クマに襲われた」と50代の男性から119番通報がありました。警察などによりますと、男性（50代）は1人で登山をしていて、山頂付近でクマ1頭に襲われたということです。男性（50代）は頭や腕から出血していて、栃木県の防災ヘリコプターで病院に運ばれましたが、命に別状はないと