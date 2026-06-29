日本列島では、先週から大きな地震が相次ぎました。南海トラフ巨大地震との関連は？ 【写真を見る】南海トラフ巨大地震との関連は？日本列島で相次ぐ地震 最後の噴火から300年以上が経過する富士山… 専門家に聞く 28日午前5時21分頃、青森県や岩手県の一部で最大震度5弱を観測する地震が。青森県では、先週木曜日にも最大震度6強の地震が起きたばかり。 さらに、先週金曜には山梨県の富士五湖を震源とする最大震度6弱の地震が