名古屋市守山区で先月18日、無免許で大型バイクを運転して別のバイクと衝突し、相手の運転手に大ケガをさせたにも関わらず逃げたとして、16歳の少年が逮捕されました。警察によりますと、守山区に住む16歳の少年は先月18日、大型バイクで守山区瀬古の県道を無免許運転で走行中、45歳の男性が運転するバイクと衝突して大ケガをさせ、逃げた疑いが持たれています。道路の左端から急に右折した少年のバイクに、後ろから走ってき