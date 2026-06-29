大分県別府市で起きたひき逃げ事件から、6月29日で4年となり、警察は重要指名手配している八田與一容疑者の情報提供を、広島県などで呼びかけました。大分県警は29日、11の都道府県で情報提供を呼びかける活動を行い、JR広島駅でも広島県警と共同でチラシを配りました。2022年、大分県別府市でバイクに乗っていた男子大学生2人が、車に追突され死傷しました。警察は八田與一容疑者を殺人などの疑いで、重要指名手配し行方を