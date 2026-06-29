広島県内で32人が犠牲となった「6.29豪雨災害」からきょうで27年です。被災地では追悼式が行われ、若者とともに防災について考えました。広島市佐伯区の河内（こうち）公民館で、6月28日に開かれた追悼式には、遺族や地元の小学生など約80人が参列し、犠牲者に祈りを捧げました。1999年6月29日、集中豪雨による土砂災害が発生。広島県内で32人が犠牲となり、河内地区では10人が亡くなりました。高齢化が進む中、災害の記憶や