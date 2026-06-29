日本代表がFIFAワールドカップ2026で決勝トーナメント進出を決め、世界から注目を集めている。そんな中、海外メディアが取り上げた“珍ショット”が、日本だけでなく海外サッカーファンの間でも話題になっている。発端となったのは、日本代表MF鎌田大地のプレーだ。【写真】海外メディアに遊ばれちゃった「鎌田の1ミリ」「グループリーグのオランダ戦で、日本は終盤まで1点を追う展開となった場面、後半終了間際のセットプレーか