空き家を活用し、地域の活性化につなげます。俳優の常盤貴子さんが会長を務める団体が石川県の輪島市長のもとを訪れ古民家の活用に関する協定を結びました。締結式では輪島古民家宿まちづくり協議会の会長をつとめる常盤貴子さんと輪島市の坂口茂市長の間で協定書が交されました。 ■常盤貴子さん：「帰省とかでおじいさん・おばあさんと一緒にお孫さんが一つ屋根の下で時間をすごすことができたのに、そういう時間をもつこと