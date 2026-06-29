能登半島地震による液状化の被害を受けた地域で現在土地の境界の再確定に向けた調査が進められています。それぞれの自治体の市長と町長は石川県の山野知事のもとを訪れ調査に関する県の支援に感謝を伝えました。県庁を訪れたのは、液状化の被害を受けた金沢市と羽咋市、かほく市の市長と、内灘町の町長です。このうち、最も被害が深刻だった内灘町では、約100ヘクタール、4000区画の土地の境界が不明確となっていて、現在、