お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の良ちゃんが２９日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。サッカーが上手い若手芸人を４人挙げた。日本時間３０日午前２時に、北中米Ｗ杯決勝トーナメントの日本対ブラジルの試合が行われる。良ちゃんは「ブラジル戦の前にキャラ的にサッカーをあまり語る事はしないがシャレにならないくらいサッカーが上手い若手芸人４選を貼り付けます！」と切り出し、その若手芸人を挙げた。１人目は「カナメスト