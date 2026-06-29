屋島山上の駐車場高松市屋島東町 高松市は屋島山上の駐車場で、混雑緩和のため駐車料金を時期によって変える社会実験をします。 （荻津尚輝リポート）「高松市の屋島山上です。普通車は1日300円ですが、2026年の秋から社会実験として最大8000円まで引き上げられます」 屋島山上の駐車場区画は現在、約400台分。 山上には屋島寺や、やしまーる、多島美を楽しめる「獅子の霊巌」などの名所があります