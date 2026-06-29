夏の気分を思いきり楽しみたい季節にぴったりな、OPIの限定コレクション「Trip to the Brite Side（トリップ トゥ ザ ブライト サイド）」が登場しました。まるでバカンスへ出かけるような高揚感を表現した全12色は、鮮やかなビタミンカラーが勢ぞろい。速乾タイプの人気シリーズ「インフィニットシャイン」から発売され、ハンドにもフットにも映えるカラーラインアップで、夏のおしゃれをさらに盛り上げてくれ
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