けさ早く、近鉄京都線で普通電車が脱線する事故がありました。始発前の点検では異常は認められなかったということです。近畿日本鉄道高浦仁史 上席執行役員「誠に申し訳ございませんでした」午前5時すぎ、近鉄京都線の京都駅で始発の4両編成の普通電車が、出発して120メートルほどで脱線しました。乗客乗員33人にけがはありませんでした。近畿日本鉄道によりますと、脱線した時の速度は時速20キロほどで、始発前の点検では