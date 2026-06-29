ホルムズ海峡をめぐりアメリカとイランの攻撃の応酬が続くなか、アメリカメディアは双方が攻撃を停止することで合意したと報じました。ニュースサイト「アクシオス」は28日、アメリカ政府高官の話として、アメリカとイランの双方が攻撃を停止することで合意したと伝えました。両国の実務者が30日にカタールで会談し、ホルムズ海峡をめぐる対立の解消を目指す予定だとしています。アメリカとイランをめぐっては、25日にイランがホル