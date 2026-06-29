中国商務部と国家外貨管理局の統計によると、中国の1〜5月の全産業における対外直接投資額は前年同期比3％増の5069億5000万元だった（ドル建てでは同7．1％増の733億6000万ドル）。うち、中国国内の投資家は世界142の国・地域にある企業6081社に対して非金融分野の直接投資を実施し、累計投資額は同13．8％減の3814億6000万元となった（ドル建てでは同10．4％減の552億ドル）。（提供/人民網日本語版・編集/JZ）