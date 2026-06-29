きのう（28日）、北海道で行われた函館マラソン・ハーフの部に天満屋グループ女子陸上競技部から4人の選手が出場。すでにロス五輪の代表選考会「MGC」の資格を持つ西村美月選手が優勝。マラソン日本記録保持者の前田穂南選手が2位に入りました。そのほかの2人の結果は御覧の通りです。 【写真を見る】函館ハーフマラソン 天満屋の西村美月選手が優勝 前田穂南選手が2位