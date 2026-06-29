こうした中、きょう山形県山辺町で新たなクマ対策グッズがお披露目されました。全国有数のニット製品の産地である山辺町の技術が使われています。 【写真を見る】包丁も通さない!? 特殊な繊維で編まれた防護用服ニット産地の技術をクマ対策に活用（山形・山辺町） 首元や頭まですっぽりと覆われた、少し変わった形の上着。こちらは特殊な糸を使って編み上げられたクマ対策の防護服です。 山辺町でニットを製造する鈴治（すず