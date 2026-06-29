先週発生した岩手県沖を震源とする地震で、山形県内では村山市と中山町で最大震度４を観測しました。 【写真を見る】防災を日常にどんな準備が必要？『オリジナル非常用持ち出し袋』つくりかたのポイントは（山形） いつ起こるかわからない地震への備え。日ごろからできる準備とは何なのか取材しました。 山形市にある有限会社西谷です。生活雑貨に加え、防災グッズなど幅広く販売しています。 地震への備えのひとつ、非常用