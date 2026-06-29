熊本市は、熊本城の東側にある民間の土地を、今年度中に取得する方針を示しました。そして、すでに取得している土地を含め、一体的に整備する計画です。 【写真を見る】熊本市が"熊本城東側"の民有地を取得へJT・NHK跡地や公園と一体にした玄関口城の完全復旧後 2053年度以降に整備本格化か 土地取得費や今ある建物の解体費などを含め、2億2440万円を予算計上しています。 熊本市は、今回取得する土地に加えて、すでに取得