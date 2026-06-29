FIFAワールドカップ2026で日本時間30日にブラジル戦を控えるサッカー日本代表DF菅原由勢選手が、自身のSNSで誕生日を祝ってもらったことを報告しました。6月28日に26歳となった菅原選手は日本時間29日にインスタグラムを更新。「このチームのみんなに祝ってもらえて幸せです。最高のメンバーと最高の景色を」の文章とともに、イレブンらの中心で笑顔の1枚や久保建英選手からケーキを手渡される写真を投稿しました。さらにサッカー