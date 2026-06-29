トキの放鳥からまもなく1か月。能登での定着に向け重要なのが、トキの行動を観察するモニタリング調査です。そのスペシャリストがみた能登のトキの現状とは。トキの野生復帰に成功した新潟県・佐渡島で佐渡とき保護会の会長をつとめる土屋正起さん。 ■土屋正起さん：「飛んでこないかなーでも時々、、、」長年、トキをモニタリングしてきたスペシャリストです。土屋さんは2008年に佐渡で行われた一回目の試験放鳥の際