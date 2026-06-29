福岡県鞍手町の小・中学校で、福岡県が誇るブランド牛「博多和牛」が給食で提供されました。■児童「いただきます。」福岡県鞍手町の剣北小学校では29日、給食に「博多和牛」の焼き肉風炒めが登場しました。博多和牛について興味・関心をもってもらおうと、鞍手町の肉の加工や卸などを行う業者が昨年度から博多和牛を無償で提供しています。鞍手町の小中学校7校、およそ1000人に届けられました。■児童「特別みたいで高級ランチみ