高知市の6月議会は6月29日が最終日で、市議会は県が進める消防広域化について検討する調査特別委員会を設置する事を決めました。高知市議会の6月定例会は29日が最終日で、市議会は県が進める消防広域化について調査特別委員会を設置する議員発議案を提出し、賛成多数で可決されました。この特別委員会は県が進める消防広域化の目的やスケジュールを共有し、現在の高知市の消防職員が置かれた状況を理解することなどを目的に