大河ドラマにあわせて来年（2027年）1月からの開催を予定している「ジョン万EXPO」に向けて、6月29日に高知県土佐清水市では市民から企画アイデアを募るための箱が設置されました。6月29日、土佐清水市の清水高校などに設置されたのは来年1月から開催を予定している「ジョン万EXPO」で市民が実施してほしい企画アイデアを募集する箱です。ジョン万EXPO実行委員会では「ジョン万EXPO」開催期間中の来年4月から2029年1月までの間に土