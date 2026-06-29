ユーロ圏１０年債利回り格差仏７９、伊７３ｂｐやや拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:28時点）（%） ドイツ2.859 フランス3.644（+79） イタリア3.593（+73） スペイン3.349（+49） オランダ2.976（+12） ギリシャ3.545（+69） ポルトガル3.246（+39） ベルギー3.432（+57） オーストリア3.121（+26） アイルランド3.032