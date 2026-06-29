パリオリンピックレスリングの金メダリスト、櫻井つぐみさんと清岡幸大郎選手の名前を冠したレスリング大会が6月28日、高知県香南市で開かれました。香南市野市町で開かれた櫻井つぐみ・清岡幸大郎杯ジュニアレスリング大会。パリオリンピックで金メダルを獲得した櫻井つぐみさんと清岡幸大郎選手の功績を称えるとともに、競技人口の拡大などを目指し去年（2025年）から開かれているものです。■櫻井つぐみさん「2回目、3回目と続