貸会議室大手TKPの未公開情報を基にインサイダー取引をしたとして、証券取引等監視委員会は29日、金融商品取引法違反の疑いで、細田有紗元社員（36）と、夫で会社員の正斗氏（44）を東京地検に告発した。告発容疑は共謀の上、2024年5〜8月、元社員が職務を通じて知ったTKPの株式公開買い付け（TOB）などに関する情報を基に、対象企業2社の株を計約1億4700万円分購入した疑い。監視委によると、情報が公表され株価が上がった