中道改革連合や立憲民主党など衆参両院の野党11党派の国対委員長らが29日、国会内で会談し、衆院議員定数削減法案の採決を認めない方針で一致した。高市早苗首相出席の予算委員会集中審議や党首討論開催も求めた。