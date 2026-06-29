【講談社学術文庫50周年記念 学術文庫＆選書メチエ大感謝祭】 実施中 【拡大画像へ】 Amazonにて「講談社学術文庫50周年記念 学術文庫＆選書メチエ大感謝祭」が開催されている。 本セールは、講談社学術文庫の50周年を記念したもので、講談社学術文庫と、講談社選書メチエの書籍が対象となっている。 対象作品には、「三国志演義」などの歴史小説や、「シルクロード世界史