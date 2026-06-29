INAC神戸レオネッサは28日、日本女子代表(なでしこジャパン)MF吉田莉胡(24)と2026-27シーズンの契約を更新したと発表した。吉田は昨年5月にちふれASエルフェン埼玉から完全移籍で加入。2025-26シーズンのWEリーグでは16ゴールを挙げて得点王に輝き、I神戸の4シーズンぶり2度目の優勝に貢献した。クラブ公式サイトを通じ、「昨シーズンの結果を超え、リーグ2連覇とアジア制覇に貢献できるよう精一杯頑張ります。熱い応援よろ